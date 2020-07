Coronavirus: Conte, 'ritardi cig per problemi amministrativi e Regioni, bisogna semplificare'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Si sono registrati "profondi ritardi soprattutto per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga anche a causa di complicazioni amministrative che hanno coinvolto più livelli istituzionali, comprese le Regioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil.

"Siamo consapevoli e determinati ad intervenire -ha aggiunto il premier- per riformare anche istituti che si sono rivelati, anche per la stratificazione nel corso del tempo, particolarmente farraginosi. Il governo è intervenuto con il decreto Rilancio per semplificare la procedura".