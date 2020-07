Imprese: Patuanelli, '2,9 mld di contributi a fondo perduto, governo inerte? falso storico'**

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "In poco più di 15 giorni l’Agenzia delle Entrate ha erogato 2,9 miliardi di contributi a fondo perduto per un totale di 890 mila istanze pagate. È una misura che il Governo ha fortemente voluto e che ha costruito per essere il più veloce e rapida possibile.

Non era mai stato creato uno strumento simile, anche per questo lo sforzo che sta facendo Agenzia delle Entrate è encomiabile". Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli aggiungendo che "dire quindi che questo è un Governo inerte e che non prende decisioni, è un falso storico clamoroso".