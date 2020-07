Lombardia: nuove ordinanze su sisma Mantova, 32 mln per centri storici

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza e ricostruzione in Lombardia, ha firmato tre nuove ordinanze, pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, con cui vengono definiti i termini e stanziati i fondi a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012.

In particolare, salgono a 32,5 mln le risorse per i centri storici.

Con l'ordinanza 581, è individuato un termine unico per la presentazione della rendicontazione della spesa a saldo per gli interventi finanziati per il settore Agricoltura e Agroindustria: il termine ultimo per la presentazione è il 30 ottobre 2020. Con l'ordinanza 582, si provvede alla prima tranche di 41.700 euro per 3 progetti di ricostruzione post-sisma di attività produttive agricole.

Con l'ordinanza 583 c'è una ridefinizione dei contributi provvisori pro quota già assegnati e attualmente incrementati sino a 32,5 milioni di euro per i centri storici. Il nuovo riparto consentira' di fatto anche ai Comuni di Moglia, Poggio Rusco e San Benedetto Po di disporre della copertura finanziaria necessaria alla rinascita dei centri storici con la procedura degli Accordi di Programma.