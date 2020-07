Fase 3: Cangini (Fi), 'con proroga stato emergenza Conte oltrepassa limite'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "I contagi sono regolarmente in calo, i ricoveri nelle terapie intensive risultano azzerati, persino l’autocrate ungherese Orban ha dovuto rinunciare ai pieni poteri. Ma allora perché Giuseppe Conte vuole il prolungamento dello stato di emergenza fino a fine anno? E come è possibile che l’ovvia necessità di subordinare tale forzatura logica e costituzionale ad un voto del Parlamento sia oggetto di dibattito? Era chiaro sin dall’inizio che la pandemia sarebbe stata un flagello sanitario per gli italiani e una manna politica per Giuseppe Conte.

Ma tra l’approfittare di una situazione e l’abusarne ne corre: il limite è ormai valicato". Così su Facebook il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini.