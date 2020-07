Covid, Oms: "Irrealistico vaccino subito e accessibile a tutti"

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) – "Non è realistico pensare di avere un vaccino subito e accessibile a tutti. Si sta facendo il massimo, ma ribadisco che non è realistico pensare una cosa simile. Abbiamo però misure efficaci e sistemi per sopprimere la trasmissione" e dobbiamo usarle.

Lo ha sottolineato il capo delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan, in conferenza stampa a Ginevra. "Speriamo tutti che ci sia un vaccino efficace, ma dobbiamo concentrarci sull'uso degli strumenti che abbiamo ora per sopprimere la trasmissione e salvare vite umane", aveva detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Dobbiamo arrivare a una situazione sostenibile – ha aggiunto il dg – in cui abbiamo un controllo adeguato di questo virus senza spegnere completamente la nostra vita o passare da un lockdown all'altro, cosa che ha un impatto estremamente dannoso sulle società".