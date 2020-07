Mes: Più Europa, risoluzione a favore sia a Senato che a Camera

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Più Europa mercoledì presenterà sia alla Camera che al Senato risoluzioni a favore del Mes, in occasione dell'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Le risoluzioni saranno presentate domani presso la sala Nassiriya in Senato, alle 11, dalla senatrice Emma Bonino, dal segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, dal deputato di Più Europa Riccardo Magi, che presenterà la risoluzione a Montecitorio, e dal senatore di Azione Matteo Richetti, cofirmatario al Senato.