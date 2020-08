Dj morta: forse Viviana si è suicidata, 'non ha ferite da arma da fuoco o da taglio'/Adnkronos (4)

(Messina) – "A Sant' Agata non sappiamo cosa abbia fatto per venti minuti, poi si è rimessa in marcia fino al punto in cui è accaduto l'incidente in autostrada", aveva spiegato dopo la sparizione il Procuratore Cavallo. Dopo pochi giorni c'è stato il ritrovamento del corpo della donna

Intanto, nel quartier generale delle ricerche, in una stazione di servizio dell'Ip a Marina di Caronia, le attività non si fermano.

I mezzi dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, della Guardia di Finanza, dei forestali, sono tutti lì. Vanno e vengono alla zona da bonificare. Sulla mappa dei Vigili del fuoco ci sono tre colori: verde, cioè la zona già bonificata, giallo, cioè la zona controllata oggi e rossa, quella ancora da bonificare. "Lo dobbiamo trovare", dicono sottovoce. "Ad ogni costo". Vivo? Un vigile del fuoco alza le braccia e se ne va.