Migranti: Lega, 'trasferiti a Terni 40 clandestini, tuteleremo salute cittadini'

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – "Anche a Terni arriva il regalo di ferragosto del governo giallorosso. Da fonti stampa apprendiamo che verranno trasferiti circa 40 clandestini sbarcati in queste ore a Lampedusa. Non abbiamo nessuna certezza riguardo il loro stato di salute e, probabilmente, saranno sottoposti al tampone per il Covid soltanto quando saranno giunti nella località umbra.

Ormai il governo crede di poter prendere ogni tipo di decisione di imperio, senza consultare le autorità locali e, soprattuto, senza pensare ai rischi a cui incorrerebbero i cittadini qualora qualcuno risultasse positivo". Lo affermano i consiglieri del Gruppo della Lega al Comune e il referente provinciale del partito Barbara Saltamartini.

"Noi -aggiungono- ci opporremo con ogni nostro mezzo a disposizione per garantire la salute dei cittadini ternani e il rispetto delle regole in città”.