Draghi: Faraone, 'Conte se fa bene può stare sereno'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Conte se fa bene può stare assolutamente sereno, il tema è come noi portiamo avanti le politiche che Draghi ha sottolineato siano indispensabili per il nostro Paese". Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ospite di 'Agorà estate' su Raitre.

"Possiamo giustificare l'assistenza che abbiamo garantito agli italiani in termini economici -aggiunge- soltanto per il lockdown. A questo punto dobbiamo mettere in campo quelle idee di Draghi. Quelle risorse economiche che l'Europa ci darà e ci metterà a disposizione o non saremo in grado di spenderle per colpa di una burocrazia malata del nostro Paese oppure le spenderemo male e quell'occasione straordinaria che sono quelle risorse economiche diventeranno un boomerang.

In questo grido di allarme di Draghi c'è indicare una via su una strategia di investimento. Le nuove generazioni sono quelle più penalizzate, lì bisogna agire maggiormente".