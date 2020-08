Siracusa: controlli dei Carabinieri, sanzioni e denunce

Palermo, 22 ago. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Augusta (Siracusa), nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comando Provinciale di Siracusa hanno effettuato un servizio di controllo del territorio "al fine di intensificare la cornice di sicurezza nei centri urbani e lungo i tratti stradali più frequentati".

In particolare, sono stati rafforzati i servizi soprattutto lungo le arterie che conducono nelle località balneari ove insistono luoghi di intrattenimento ed interessati da un importante flusso di persone. Sono stati sottoposti a controllo 298 persone e 182 veicoli nonché vari esercizi commerciali al fine di evitare possibili assembramenti e che le persone presenti rispettassero le prescrizioni sul distanziamento sociale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Sono state 52 le verifiche sulle persone sottoposte a restrizione o limitazione della libertà personale e costante è stata la vigilanza agli obiettivi sensibili.

Sono state effettuate oltre 40 perquisizioni personali e veicolari, provvedendo a segnalare, alla competente Autorità Amministrativa, 1 persona per il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana per uso personale.

Capillare è stata l’attenzione sul rispetto delle norme per la circolazione stradale, nel corso del servizio sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 2 guidatori poiché, sottoposti all’esame dell’alcooltest, entrambi sono risultati positivi superando il limite consentito dalla legge ovvero lo 0,5 g/litro, altresì sono state contestate violazioni per oltre 8.000,00 euro, principalmente per il mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori, per la mancata copertura assicurativa, per il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo dei veicoli, per l’uso del telefonino durante la guida ed in un caso per la guida del veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Complessivamente sono stati sottratti 65 punti di patente, ritirati 6 documenti di circolazione e 4 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nella stagione estiva i servizi della Compagnia Carabinieri di Augusta sono particolarmente intensificati nelle località turistiche e balneari della giurisdizione dove oltre alle pattuglie presenti costantemente nell’arco delle 24 ore, vi è l’apporto operativo del posto fisso Carabinieri di Agnone Bagni.