Brevetti: Sala, 'governo deve candidare Milano, siamo partiti per primi'

Milano, 28 ago. (Adnkronos) – La richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'esecutivo "è forte e decisa". Per la sede del Tribunale dei Brevetti, "penso che il Governo debba candidare Milano e lo debba fare nei tempi giusti, entro il 10 settembre per due motivi fondamentali".

Il primo, in particolare, è che "siamo partiti prima noi di qualsiasi altra città, quando abbiamo capito che c'era questa opportunità ci siamo mossi a tempo debito. Il secondo è che i brevetti risiedono fondamentalmente in questo territorio e in questa città", spiega durante una conferenza stampa.

Un terzo motivo, aggiunge ancora, "è che gli spazi ci sono già, sono gli spazi di via San Barnaba, già visitati nel 2019 dagli organismi della Commissione.

La mia richiesta al governo di esprimere la candidatura di Milano è forte e decisa e i tempi sono entro il 10 settembre".