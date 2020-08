Scuola: Lombardia, 'lentezza Governo su tpl, non si escludono disagi'**

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – La Lombardia vuole risorse specifiche per il trasporto pubblico locale in caso di riempimento all'80% dei mezzi di trasporto. Lo fa presente l'assessore regionale Claudia Terzi in una nota sulle proposte della Regione in vista della Conferenza Unificata di stasera con il Governo, parlando di possibili disagi, vista la "lentezza" con cui si è arrivati a una decisione.

"E' da evidenziare – afferma – che la possibilità di integrare il 20% del 'servizio aggiuntivo' che manca sia garantita da stanziamento di risorse specifiche e quindi non a valere sui 900 milioni già stanziati, e da interventi normativi che legittimino questo tipo d'azione".

In più, sottolinea che "la lentezza con cui ha agito il Governo e per come si e' arrivati a questa soluzione, non ci porta a escludere la possibilità di disagi con la ripresa dell'attivita' scolastica, soprattutto in relazione ai grandi numeri che caratterizzano la Lombardia".