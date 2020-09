Turchia: Pisapia, 'liberazione Aytac Unsal è vittoria della societa’ civile'

Milano, 3 set. (Adnkronos) – "La scarcerazione dell’avvocato Aytac Unsal è una vittoria della mobilitazione della società civile che non si è arresa, che ha combattuto per lui e per quanti soffrono sotto il regime di Erdogan". Lo afferma l’eurodeputato Giuliano Pisapia.

"E’ la vittoria degli avvocati, dei magistrati, dei docenti universitari che in Turchia e in Europa hanno manifestato per chiedere la sua liberazione.

La mobilitazione per la tutela dei diritti umani e dei diritti civili in Turchia non deve cessare malgrado l’assordante silenzio anche di diversi Paesi europei", conclude.