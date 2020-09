Borsa: Ungaro (Iv), 'bene proposta Euronext, più vicino mercato unico capitali'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "La conferma di Euronext e Cdp Equity dell'avvio di negoziazioni in via esclusiva con il London Stock Exchange Group per l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana è una buona notizia sulla via dell'obiettivo strategico del mercato unico europeo dei capitali".

Ad affermarlo in una nota è Massimo Ungaro di Italia Viva commentando le trattative di acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext-Cdp Equity.

"Come ho avuto modo di ribadire recentemente al Governo in VI Commissione Finanze, sul tema – sottolinea l'esponente di Italia Viva – è necessario guardare oltre le questioni di governance e assicurare invece la massima tutela degli interessi di investitori, intermediari, aziende quotate o che intendono quotarsi, specie quelle minori.

Andranno pertanto valutati nelle trattative in corso gli investimenti per l'innovazione tecnologica, la facilità di attirare ed eseguire offerte pubbliche iniziali, le garanzie in merito ai costi che dovranno sostenere gli intermediari per accedere ai servizi e ai dati di cui Borsa è monopolista e infine le prospettive di sviluppo per il mercato italiano", conclude Ungaro.