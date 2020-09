Autonomia: Zaia, 'Roma non può non tener conto del voto Veneto, percorso tracciato'

Treviso, 22 set. (Adnkronos) – Ora per il Veneto "la madre di tutte le battaglie resta l'autonomia, è doveroso per i veneti, non stiamo commettendo illegalità". Lo dice il governatore Luca Zaia, in conferenza stampa. "Mi spiace che Roma abbia vissuto l'autonomia come sottrazione di potere, i tempi sono maturi, Roma non può non tener conto di questo grande voto".

Secondo il presidente, eletto con preferenze schiaccianti, "questo voto va oltre Zaia, si vada avanti, il percorso è tracciato. A Roma non dormano sonni tranquilli sull'autonomia".