Coronavirus: M5S, 'bene riconoscimenti internazionali, modello Italia funziona' (2)

(Adnkronos) – "'L'Italia è un modello', dichiara il quotidiano Suddeutsche Zeitung, che con un articolo in apertura del sito, allunga la lista -sottolinea ancora il Blog delle Stelle- degli apprezzamenti della linea italiana per la gestione della pandemia. 'L'Italia attualmente ha la pandemia relativamente ben sotto controllo.

Lo shock di sei mesi fa è ancora profondo e ha cambiato il modo in cui le persone affrontano il rischio di infettarsi', scrive il giornale tedesco, sottolineando come in Italia siano stati aumentati i tamponi e i test di controllo, eppure i numeri del contagio restano sostanzialmente sotto la soglia di allarme, a differenza di quanto sta accadendo in Francia, Spagna, Regno Unito'".

"I riconoscimenti e gli apprezzamenti che giungono all'Italia da tutto il mondo -conclude il post- non solo sono il segnale concreto dell'efficacia delle misure messe in campo dal governo, ma sono anche uno sprone ad andare avanti su questa strada tutti insieme.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere questo sforzo immenso messo in campo da tutti: operatori sanitari, Forze dell'Ordine, amministrazioni locali, personale della scuola, e tanti altri. Il modello italiano funziona perché sono gli italiani a farlo funzionare".