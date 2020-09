Coronavirus: meno ricoveri in Lombardia, 31 pazienti in terapia intensiva

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (31, +1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 80.021 (+61), di cui 1.515 dimessi e 78.506 guariti.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (-10). I tamponi effettuati sono 16.567, il totale complessivo sale a 2.068.416. A fronte dei tamponi giornalieri effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all'1,3. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria.