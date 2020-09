Alitalia: Newco non decolla, Conte vuole accelerare ma è stallo su Cda

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Non solo Aspi. Tra le spine nel fianco del governo Conte c'è anche il dossier Alitalia che stenta a decollare. La Newco -che nascerà da una triangolazione tra Mef, ministero dei Trasporti, dicastero dello Sviluppo economico e Lavoro- vivrebbe un acceso scontro nel governo sulle nomine in seno al Consiglio d'amministrazione, una 'guerra' interna che sta allungando i tempi e innervosendo non poco, raccontano alcuni beninformati all'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte, che alla nuova società sperava di mettere le ali quanto prima.

Le liti sulla struttura societaria e sulla formazione del cda starebbero rallentando la tabella di marcia della Newco, con i vertici in pectore, il presidente Francesco Caio e l'ad Fabio Lazzerini designati dal governo il 29 giugno scorso, sostanzialmente fermi ai nastri di partenza.

Solo una volta nominato il Cda, infatti, decoreranno i 30 giorni per mettere a punto il piano industriale da inviare alle commissioni parlamentari competenti per un parere di merito.

"Si accapigliano sul Cda – dice una fonte di governo all'Adnkronos – senza comprendere che il problema vero è il piano industriale della società. Se è già guerra sui nomi, figurarsi quando si andrà a definire il piano…".