Coronavirus: Conte, 'molto da fare, ora andare oltre l'emergenza'**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Negli ultimi mesi abbiamo intrapreso azioni politiche e finanziarie senza precedenti per affrontare le sfide immediate, a breve, medio e lungo termine poste dalla pandemia. Tuttavia, siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare, sforzi da mettere in atto per fare di più.

Dobbiamo guardare oltre l'emergenza immediata e concentrare la nostra azione globale sulla promozione di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente. La pandemia non deve indurci a declassare le nostre ambizioni e gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile: al contrario, deve spingerci a raddoppiare i nostri sforzi per progettare un mondo più sostenibile". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il 'Financing for Development in the Era of Covid-19 and beyond'.

"A tal fine – indica il presidente del Consiglio – dovremmo sfruttare le concrete opzioni politiche delineate nell'ambito dell'iniziativa che promuoviamo oggi, come l'individuazione di soluzioni efficaci su misura per le esigenze del paese e combinare azioni per la riduzione del debito e lo sviluppo sostenibile nei paesi a basso reddito. Fin dall'inizio, l'Italia ha chiamato e agito per una risposta globale, coordinata e multidimensionale alla pandemia. Insieme all'Unione europea, abbiamo contribuito a mobilitare più di 40 miliardi di euro in aiuti e sostegno ai paesi più vulnerabil"i.