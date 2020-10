Influenza: Majorino, 'sconcertante ritardo di Fontana e soci, che pena'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – "Come giustamente affermiamo da tempo in tanti, e in particolare i consiglieri regionali d'opposizione, e come ricorda oggi anche la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, sui vaccini antinfluenzali siamo di fronte ad uno sconcertante ritardo di Fontana e soci.

Non ci credete? Chiedete al vostro medico di base e poi traete le vostre conclusioni". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, l'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino.

"Sembra quasi che Fontana non sapesse che c'era in giro sta storia della pandemia. Che pena, che inadeguatezza palese. Ma non finisce qui. Mentre, per colpa di Fontana, il sistema pubblico va a rilento, quello privato, più che legittimamente, si organizza per i fatti suoi.

Così fa – ripeto: più che legittimamente – i propri interessi e affari. Se paghi il vaccino puoi averlo, con almeno date certe. Questa è la realtà che si va configurando", aggiunge.

"A me fa schifo. La sanità privata è essenziale. Ma è il sistema pubblico che deve fare da regista e garantire a tutti l'accesso alle cure", conclude Majorino.