Auto: Federauto-Unrae, mancato rinnovo incentivi è autolesionismo

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Si tratta di una scelta che sfiora l’autolesionismo, visto che gli incentivi già varati e presto esauriti non solo hanno ravvivato un mercato in fortissima crisi e salvato posti di lavoro, ma hanno prodotto in poche settimane un maggiore incasso per lo stato e contribuito positivamente al Pil".

Questo il commento, in un comunicato congiunto, di Federauto e Unrae sul mancato rinnovo degli incentivi per il rinnovo del parco auto italiano.

"Le misure – proseguono le associazioni – che si sono complessivamente autofinanziate, hanno infatti fruttato ulteriori 58 milioni di euro incrementali in gettito Iva, oltre ai maggiori introiti legati all’immatricolazione dei veicoli, tra cui l’Ipt”.

“I dati diffusi nei giorni scorsi sulla confortante ripresa del mercato grazie agli incentivi – hanno aggiunto le associazioni rappresentative della filiera industriale e commerciale del settore automobilistico italiano – sono la dimostrazione tangibile di quanto sia stato efficace questo strumento.

Rispetto al mese di settembre dello scorso anno assistiamo, nello stesso periodo, all’immatricolazione di oltre 13.600 vetture in più (+9,5%) e ad un incremento del 47,4% di auto rottamate. Inoltre, il beneficio ambientale è palpabile: le emissioni medie di Co2 delle vetture immatricolate sono scese a livelli minimi (da 118,4 a 105,6 g/km), circa l'11% in meno".