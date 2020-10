Washington, 14 ott. (Adnkronos) – A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l'ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando che Obama limiterà la sua partecipazione a sostegno di Biden ad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato.

Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin.