Parigi, 20 ott. (Adnkronos) – In Francia si registrano 20.468 nuovi contagi e 162 morti per il . I dati diffusi dal ministero della Sanità portano il totale dei decessi a 33.885. Al momento sono 12.458 le persone ricoverate in Francia per il ovid-19, di cui 1.944 entrate in ospedale nelle ultime 24 ore.

In rianimazione vi sono 2.177 pazienti, di cui 278 ammessi ieri.