M5S: Crippa, 'su Stati Generali scelta di buon senso'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "La scelta di rinviare gli Stati generali, di pochi giorni, per poterli svolgere, in sicurezza, rispettando le norme disposte dall'esecutivo, attraverso la modalità telematica, è una scelta di buon senso e responsabile”. E' quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

"In un momento nel quale ai cittadini sono chiesti dei sacrifici e di osservare le regole, ognuno deve fare la sua parte. Incontrarci in questo modo non è una novità per una forza politica innovativa come la nostra”, conclude.