M5S: Perilli, 'giusto fare a distanza fase finale Stati generali'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "La decisione di far svolgere a distanza l'incontro nazionale degli Stati generali del MoVimento 5 Stelle è giusta e responsabile. Il quadro epidemiologico italiano e lo sforzo che stiamo compiendo per contenere il contagio da Covid 19 impongono alcuni sacrifici a tutti, seppure contenuti.

Non sarà questo piccolo accorgimento logistico a ridurre l'importanza di questo momento di confronto, analisi e rilancio del MoVimento. Adesso dedichiamoci all'elaborazione di buone idee e nuove proposte per l'Italia". Così in una nota il capogruppo M5S al Senato Gianluca Perilli.