Coronavirus: Giacomoni (Fi), 'Conte si liberi di zavorre e attivi Mes, noi daremo sostegno'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Presidente, abbia il coraggio di dire che il Mes è una questione ideologica, rappresenta un problema politico, perché se lo attivasse, nell'interesse del Paese, il suo governo cadrebbe un secondo dopo. Noi sappiamo bene che lei sta facendo del suo meglio, sta facendo tutto quello che può con l'esercito che ha.

Ascolti l'opposizone, non perda altro tempo: si liberi delle contraddizioni della sua maggioranza, si liberi delle zavorre che all'interno della sua maggioranza la bloccano. Attivi subito il Mes e non abbia paura di liberarsi dei paletti ideologici e di chi li sostiene. Vedrà che in Parlamento troverà i voti necessari per andare avanti, perché l'opposizione è pronta a sostenere i progetti veramente importanti per il Paese". Lo ha affermato Sestino Giacomoni, di Forza Italia, intervenendo alla Camera dopo l'informativa sull'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Come ha detto nei giorni scorsi il presidente Berlusconi -ha aggiunto- Forza Italia c'è, ci sarà, non per sostenere questo governo, ma per sostenere il Paese che amiamo".