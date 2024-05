Un treno passeggeri si è scontrato con un convoglio vuoto ed è deragliato venerdì mattina nel cuore della città di Buenos Aires, causando almeno 60 feriti.

Scontro tra due treni a Buenos Aires

La notizia dell’incidente è stata diramata con un comunicato inviato via SMS dall’ufficio stampa della Segreteria dei Trasporti argentina. I servizi di emergenza, i Vigili del fuoco e la polizia si sono precipitati sul luogo dello schianto, avvenuto nel quartiere Palermo nel centro della capitale. Il quotidiano El Clarin ha riferito che ci sono stati almeno 60 feriti, metà dei quali sono stati trasportati negli ospedali della zona. Al momento non sono state segnalate vittime.

La ricostruzione dei fatti

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 ora locale, quando il convoglio urbano si è scontrato con un altro treno che era fermo sui binari, probabilmente per delle operazioni di manutenzione. I Vigili del fuoco di Buenos Aires hanno riferito che non c’erano persone intrappolate all’interno delle lamiere. I passeggeri che non hanno riportato lesioni sono stati evacuati lungo i binari. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Interrotto il servizio ferroviario

Il servizio ferroviario sulla linea di San Martin è stato interrotto per consentire la messa in sicurezza dell’area, ha riferito il Segretario ai Trasporti. Giovedì la maggior parte dei servizi di trasporto, compresi i treni, erano stati sospesi in occasione di uno sciopero di 24 ore indetto per protestare contro il governo del presidente Javier Milei.