Agricoltura: Berlusconi-Tajani-De Meo, 'da Parlamento Ue sì a 3 proposte Pac'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "La Plenaria del Parlamento europeo ha approvato le 3 proposte legislative del Pacchetto sulla Politica agricola comune, la più importante delle politiche dell'Ue, presente già nel Trattato di Roma del 1957. La nuova politica mette al centro i veri agricoltori, sostiene i giovani e favorisce investimenti e occupazione valorizzando prodotti ed eccellenze italiane.

Da sola, con 344 miliardi stanziati per il 2021-2027, la Pac rappresenta oltre un terzo del bilancio europeo. Al nostro Paese arriveranno oltre 3,6 miliardi di euro l'anno". Lo sottolineano in una nota Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e Salvatore De Meo.

"Ventidue milioni di cittadini europei -ricordano- lavorano in questo settore, il 47% del nostro territorio è agricolo: sostenere l’agricoltura significa sostenere il futuro dell'Europa. Gli investimenti dell’Ue e le abilità degli imprenditori del settore hanno fatto dell'Europa il leader mondiale in agricoltura, per qualità di prodotti, sicurezza alimentare, innovazione ed elevati standard ambientali".