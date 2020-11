Coronavirus: mamma Tommaso, 'in lettera a Conte sogni e timori, da grande vuole fare l'elfo'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Tommaso ha 5 anni, va alla scuola materna e ama il Natale a tal punto che da grande vuole fare l'elfo. Sogna il Natale tutto l'anno, anche ad agosto, "tanto che ci costringe a chiudere le persiane e travestirci anche in piena estate, raccogliendo doni in un sacco e preparando le consegne al suono di Jingle bells".

A raccontarlo all'Adnkronos è Elena, la mamma di Tommaso, il piccolo che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ottenendo dal premier la più grande delle rassicurazioni per un bimbo della sua età: per Babbo Natale nessuna stretta anti-Covid e anche quest'anno, mascherina sul volto e igienizzante in tasca, consegnerà regali da un estremo all'altro del pianeta.

A scrivere la mail, in realtà, è stata Elena: "Tommaso ha un'ottima proprietà di linguaggio ma non sa ancora scrivere – premette – la mail l'abbiamo scritta insieme, per gioco, traducendo i suoi pensieri ma anche le sue preoccupazioni".

Tommaso vive a Monza, in zona rossa, il Covid si sente, si avverte, anche se la scuola va avanti, almeno per ora. L'idea di scrivere a Conte è stata sua, del piccolo.

"Con l'emergenza Covid è capitato a volte di interrompere nostro figlio perché in tv c'era Conte – spiega Elena – per avere informazioni, per capire cosa accadeva, se ci fossero nuove misure in arrivo. Così mio figlio ha familiarizzato con la figura del premier, senza contare che lui è un curioso, anche per le elezioni negli States ha chiesto chi fosse ora 'il nuovo comandante dell'America'.

Sentendo in tv un servizio sull'emergenza e sulle strette in arrivo mi ha detto: 'mamma, come farà Babbo Natale quest'anno?'. Temeva restasse confinato al Polo Nord, era seriamente preoccupato. Da lì mi ha proposto: 'chiediamo un'eccezione a Conte, dopotutto è pur sempre Babbo Natale'".