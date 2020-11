Calabria: dubbi M5S su nomina Gaudio, 'meglio Strada'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Dubbi nel M5S sull'indicazione dell'ex Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, a commissario della sanità in Calabria, scelta sulla quale sarebbe orientato il governo. Nelle chat grilline, una volta circolata la notizia, in molti hanno avanzato dubbi e perplessità, soprattutto sul ruolo di consulente esterno che sembrerebbe destinato a Gino Strada, "un ruolo di serie B, Strada merita ben altro", uno dei messaggi visionati dall'Adnkronos.

Proprio sul nome del fondatore di Emergency nei giorni scorsi 14 parlamentari calabresi -su un totale di 17- avevano chiesto al governo, tramite il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, di confluire, indicando Strada per sanare il sistema sanitario regionale. Sempre Sileri in queste ore avrebbe tentato di sondare gli umori interni, contattando alcuni parlamentari del territorio. C'è anche tuttavia chi, nelle chat interne, osserva che l'importante sia il passo indietro di Giuseppe Zuccatelli, contro il quale si erano levati i parlamentari grillini calabresi, o quanto meno la maggioranza di essi.

Chi manifesta chiaramente la propria delusione è il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra (M5S). "Il professor Gaudio, ex Rettore dell'università Sapienza, sarà sicuramente persona validissima – dice infatti all'Adnkronos – ma in Calabria, per tanti differenti motivi -tra questi la necessità di combattere con radicalità la 'ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie- non va bene. Ci aspettiamo che Gino Strada, per tutto quel che simbolicamente rappresenta, vanga a svolgere un ruolo formidabile nell'opera di risanamento della sanità calabrese".