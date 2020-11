Governo: Di Maio, 'dialogo con opposizioni ma rispettando ruoli'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Sono sempre stato un promotore del dialogo con le opposizioni e continuo ad esserlo. Ma non vedo nessun rischio sui numeri all'orizzonte, al Senato "chi va nel Misto ci sta sostenendo ancora di più". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'La Repubblica', a proposito di un possibile dialogo con Forza Italia.

"Non chiudo all'ipotesi di collaborazione, ma ognuno nelle rispettive posizioni, maggioranza e opposizione", aggiunge il titolare della Farnesina, che "in questo momento" non vede "proprio i presupposti" per un allargamento della maggioranza per dare vita a un rimpasto o a un nuovo governo.