Coronavirus: in Lombardia +13 ricoveri e +15 pazienti in terapia intensiva

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – In Lombardia prosegue il rallentamento dei ricoveri negli ospedali per la seconda ondata di Covid19. Dopo il segno 'meno' della giornata di ieri, oggi i numeri della Regione registrano 13 posti letto in più occupati rispetto alla vigilia, per un totale di 8.304 ricoverati.

In terapia intensiva i posti letto dedicati al Covid salgono a 930, con 15 pazienti in più nelle ultime 24 ore. I guariti sono a quota 4.985 tra dimessi e 'negativizzati'.