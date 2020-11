Milano: luminarie di Natale 'nel segno della sobrietà'

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Sobrietà e speranza. Sono le due parole che caratterizzeranno le luminarie natalizie a Milano scelte dall’amministrazione, sostenuta e condivisa anche da Confcommercio Milano, sponsor, e dalle associazioni di Via che hanno contribuito ad accendere Milano in questo particolare periodo di convivenza con l’emergenza Covid.

“Anche in un momento di singolare difficoltà per la città e per il suo tessuto commerciale e produttivo – sottolinea l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio, Cristina Tajani – siamo riusciti a illuminare in maniera diffusa la città, valorizzando luoghi simbolo come corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, corso Venezia, via Dante, i principali assi commerciali e anche le vie esterne alla circonvallazione, come viale Monza sino a Sesto San Giovanni.

Aver regalato le luminarie alla città costituisce per i tanti privati che hanno collaborato con l’Amministrazione un vero gesto d’amore e speranza verso Milano e i suoi cittadini".

Milano incomincerà ad accendersi di calde luci già a partire da martedì 1° dicembre e nei giorni a seguire. Grazie all’intervento #Illuminiamoinsieme di Urban Up-Unipol, un grande tappeto di luce costituito da più di 180mila led bianchi e blu percorrerà e illuminerà Milano per oltre 4 km: dall’albero di luce alto 25 metri a Gratosoglio fino ai led luminosi in Buenos Aires, Palestro, corso Venezia con i suoi Caselli, corso Vittorio Emanuele, corso di Porta Romana, passando dalla Torre Galfa, alle gru in Porta Nuova fino all’immobile in via De Castillia recentemente riqualificato, per un totale di 12.000 metri di linee elettriche, tutto si accenderà contemporaneamente nella città, illuminandola fino prossimo al 6 gennaio.