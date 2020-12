Musica: Roberto Marrone nuovo responsabile divisione Musica di Fenix Entertainment

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Fenix Entertainment S.p.A., Società di produzione e distribuzione cinematografica e musicale quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica la nomina di Roberto Marrone quale responsabile divisione Musica. Marrone, che opera nel settore discografico da 15 anni, ha ricoperto diversi ruoli e maturato una profonda esperienza in realtà internazionali, fino ad approdare sette anni fa in Believe, società di distribuzione e marketing per il settore musicale, dove – in qualità di Head of Trade Marketing prima, e Head of Artist Distribution poi – ha lavorato al fianco di artisti di grande successo come Ghali, Ultimo, Achille Lauro, Brunori SAS, Zen Circus, Renato Zero e altri.

Inizia ora questa nuova avventura in Fenix Entertainment S.p.A., portando tutto il suo know how, l’intuito e la sua passione per la musica.

"Fenix Entertainment è una società originale nel mercato dell’entertainment, essendo attiva nella produzione e distribuzione di contenuti sia per il cinema e la tv che per la musica – commenta l’Ad di Fenix Ent. S.p.a. Riccardo Di Pasquale – La quotazione nel segmento AIM Pro di Borsa Italiana, avvenuta da pochi mesi, è stata una bella sfida e ha aumentato il carico di responsabilità, ma ci ha dato ancora più grinta e entusiasmo nel voler crescere e affermarci in tutti i settori che presidiamo.

Con l’entrata di un discografico di talento come Roberto Marrone continuiamo il processo di strutturazione e consolidamento del nostro team anche nella divisione musica. E sono certo che con la sua esperienza riusciremo a scovare nuovi talenti e ad arricchire il mercato musicale italiano e internazionale".