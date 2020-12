Coronavirus: misure in Cdm stasera, domani firma Dpcm e conferenza stampa Conte

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nuovo confronto questa sera in Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid che entreranno a far parte del nuovo Dpcm, che verrà chiuso tra stasera e domattina e subito inviato alle Regioni per eventuali rilievi. Il decreto dovrebbe essere firmato nella giornata di domani dal premier Giuseppe Conte, che, viene spiegato, dovrebbe tenere una conferenza stampa nel tardo pomeriggio o nella prima serata di domani per informare l'opinione pubblica sulle decisioni assunte, anche in vista delle festività natalizie.