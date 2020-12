Coronavirus Sicilia, 1.399 contagi e 34 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 1.399 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti. I tamponi sono stati 10.773. I pazienti dimessi o guariti sono stati 1.259. In tutto, gli attuali positivi nell'isola sono 40.730 di cui 220 ricoverati in terapia intensiva, 1517 in regime ordinario e 38.993 in isolamento domiciliare.