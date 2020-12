Coronavirus: Silli (Cambiamo), '5 mln nuovi poveri, governo non perda tempo'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Cinque milioni di nuovi poveri e aziende in difficolta'. Non si può perdere tempo dietro a nuove task force. Il governo coinvolga il Parlamento non c’è piu’ tempo da perdere, dobbiamo portare l'Italia fuori dalla crisi”.

Lo ha dichiarato il deputato di Cambiamo! Giorgio Silli al Tg2.