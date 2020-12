Scuola: Conte, 'condizioni per rientro in sicurezza, ma se curva alta è tutto complicato'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Si continuerà a lavorare per assicurare la condizione di massima sicurezza per i ragazzi" a scuola, in modo che "il 7 gennaio potremo tornare con la didattica in presenza per tutti". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Dobbiamo continuare a lavorare per garantire le condizioni di massima sicurezza dei nostri ragazzi a scuola – ha detto ancora il premier – Dobbiamo lavorare a livello territoriale, nel Dpcm troverete dei tavoli istituiti presso le prefetture con tutte la autorità delle scuole e dei trasporti. Sta a loro trovare delle formule per una misura realmente efficace che garantisca tutti. Ci lavoreremo in modo che il 7 gennaio potremo tornare molto più efficacemente con la didattica in presenza per tutti", ma, ha anche sottolineato Conte, "se la curva dei contagi è alta è tutto complicato".