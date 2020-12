Maltempo: Aspi, 500 mezzi e 700 uomini in tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia (2)

(Adnkronos) – In particolare, lungo la A7, il traffico è stato a lungo congestionato tra Genova Ovest e l'allacciamento con la A12 a causa dell'operazione di filtraggio del traffico attuata dalla società e dalla Polizia Stradale per limitare gli afflussi verso i tratti più a nord della A7 interessati dalle precipitazione nevose più intense.

Difficoltà anche per il traffico sulla viabilità alternativa a Busalla.

Agli utenti che intendono attraversare il nodo di Genova si consiglia, se possibile, di procrastinare la partenza fino a quando le condizioni meteo lo consentiranno. Un miglioramento è previsto per la serata.

