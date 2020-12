Coronavirus: Franceschini, 'elevati a 15 mln fondi per lo spettacolo viaggiante'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “I fondi destinati al ristoro degli operatori dello spettacolo viaggiante, in grande sofferenza per le misure di contenimento della pandemia, sono stati elevati a 15 milioni di euro”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che destina ulteriori 5 milioni di euro provenienti da Fondo emergenza spettacolo e cinema, istituito dal Decreto legge Cura Italia, al ristoro degli operatori dello spettacolo viaggiante.

Tali risorse si vanno ad aggiungere ai 10 milioni di euro, provenienti dallo stesso fondo, già stanziati con i decreti degli scorsi 24 ottobre e 28 aprile. Il decreto è stato trasmesso agli Organi di controllo e sarà disponibile sul sito Mibact www.beniculturali.it al momento della registrazione.