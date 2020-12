Francia: scontri a Parigi, fermate 22 persone**

Parigi, 5 dic. (Adnkronos) – Ventidue persone sono state fermate a Parigi in seguito agli scontri tra la polizia ed i manifestanti scesi nuovamente in piazza contro la legge sulla sicurezza. "Grazie alle forze dell'ordine mobilitate oggi – ha twittato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin – che in alcuni casi hanno affrontato individui molto violenti: 22 persone sono già state fermate".