Coronavirus: D'Incà, 'forza Luciana guarisci presto'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Il mio abbraccio alla ministra Luciana Lamorgese che ci ha abituato alla sua risolutezza e alla sua grandissima forza, anche in un'occasione come quella di oggi. Forza Luciana, guarisci presto!". Lo scrive su Twitter Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.