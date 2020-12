Enac: sciopero dirigenti il 17/12, possibile blocco voli dalle 10 alle 14**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Sciopero dei dirigenti dell'Enac il 17 dicembre prossimo con possibile blocco dei voli dalle ore 10 alle 14. Lo comunica l'ente nazionale dell'aviazione civile in una nota. La protesta è stata proclamata dal sindacato Unadis, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato.

Come previsto dalla normativa, l’Enac ha predisposto la lista dei voli da garantire, che è pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. L’Enac invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.