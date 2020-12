Coronavirus: Lombardia, 25.523 tamponi, nuovi positivi sono 9,1%

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Altri 144 morti per coronavirus in Lombardia, ma continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva – 174 quelli attualmente presenti – e nei reparti. Il numero dei tamponi effettuati è 25.523 e 2.335 sono i nuovi positivi (9,1%).

E' il bilancio, in sintesi dell'emergenza sanitaria secondo i dati diffusi da Regione Lombardia.