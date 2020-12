Premi: al via Strega Ragazze e Ragazzi con la nuova categoria +8 (3)

(Adnkronos) – "La nuova configurazione del Premio Ragazze e ragazzi – dichiara Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e la Lettura – spinge ancor più il pubblico degli studenti a una attiva partecipazione nei processi di lettura, rendendoli protagonisti di un piacere, quello di leggere, condiviso con i coetanei, e propedeutico al più grande piacere di sentirsi protagonisti di un evento che premia, tra loro, chi legge e chi scrive".

In linea con la nuova configurazione del Premio, Bper Banca consegnerà tre riconoscimenti in denaro, destinati all’acquisto di attrezzature scolastiche, rispettivamente a una scuola che compone la giuria della categoria +6 e a una della categoria +8 per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti, e inoltre a uno studente della giuria +11 per la migliore recensione a un libro finalista nella propria categoria di concorso.

"Rafforziamo il nostro sostegno concreto – annuncia Eugenio Tangerini, responsabile Relazioni esterne e sostenibilità di BPER Banca – dedicandolo non solo ai piccoli lettori, con l’obiettivo di stimolarli a un’attività fondamentale per la loro crescita, ma più in generale al mondo della scuola e agli insegnanti che si impegnano ogni giorno, tra molte difficoltà, in un lavoro di formazione competente e appassionato". Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, sponsor tecnico del Premio, ciascun giurato riceverà un buono del valore di 5 euro per l’acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte riceveranno una copia per titolo dei libri finalisti a sostegno delle biblioteche d’istituto.