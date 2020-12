Coronavirus: Mulè, 'dopo 48 ore su sito governo Faq ferme a vecchio dl, una farsa'

Roma, 20 dic. Adnkronos) – "È oltre ogni decenza che alle 18.30 passate, a quasi 48 ore dall’emanazione del decreto, continuano ad esserci indicazioni sbagliate sul sito del governo italiano in merito a quanto sarà possibile fare da domani e fino al 6 gennaio".

Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.

"La pagina istituzionale dell’esecutivo nelle cosiddette Faq infatti continua a diffondere messaggi fuorvianti, come ad esempio quello legato a chi deve spostarsi per far visita a parenti, amici, inclusi i propri genitori: siamo davanti a una truffa mediatica che oltre ad avere lasciato nella confusione più assoluta gli italiani adesso raggiunge i toni di una farsa".