Recovery: Tajani, 'nessuna task force può sostituire Parlamento'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "A noi non interessano le beghe e le polemiche tra i partiti della maggioranza. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini e la ripresa economica. Serve una visione strategica sull'utilizzo dei fondi del recovery plan.

Al governo manca un piano strategico accompagnato dalle riforme di fisco giustizia e sanità, senza queste non potremo accedere ai fondi del recovery fund. Ecco perché siamo a disposizione anche per discuterne in Parlamento. Decine di consulenti non sono la soluzione migliore, nessuna task force può sostituire il ruolo centrale del Parlamento". Lo dice Antonio Tajani, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento.