Musica: è morto il dj U-Roy, protagonista della Reggae Revolution** (2)

(Adnkronos) – La fama di U-Roy aumenta ancora nel corso di tutti gli anni '70 e raggiunge il suo massimo con l'album "Dread in a Babylon", prodotto da Prince Tony Robinson: resterà famosa la sua immagine mentre scompare in una nube di fumo di cannabis tenendo in mano un calice.

L’album contiene anche una traccia chiamata "Chalice in the Palace", in cui fantastica sul fumare marijuana con la regina Elisabetta II all'interno di Buckingham Palace. L'artista diventa una delle più grandi stelle giamaicane degli anni ottanta, riscuotendo un buon successo anche nel Regno Unito. E' stato insignito dell'Order of Distinction come ufficiale il 15 ottobre 2007.