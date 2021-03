Nissan, presentata la nuova Qashqai

(Adnkronos) – La nuova Nissan Qashqai è stata presentata presso l’Auditorium Nissan Italia a Capena. La vettura è il primo modello costruito in Europa usando la piattaforma CMF-C dell’Alleanza, che rappresenta l’avanguardia in termini di strutture e architetture tecnologiche nel settore automotive.

Nata nel 2007 e con oltre tre milioni di auto vendute in Europa, come i suoi predecessori, anche la terza generazione di Qashqai è stata progettata dal team di Nissan Design Europe a Londra, mentre la sua ingegnerizzazione è stata affidata al Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, Bedfordshire, nel Regno Unito.

Per la terza generazione, Nissan ha mantenuto i principi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due generazioni precedenti: design elegante, ricca dotazione tecnologica e motori efficienti, il tutto unito ad un’alta qualità costruttiva e a un’esperienza di guida tipica dei segmenti superiori.

Tante novità nella nuova Qashqai "per un cliente che richiede sempre di più tecnologia, connettività, sicurezza e confort", afferma Marco Toro Presidente e Amministratore Delegato della divisione italiana Nissan. “Abbiamo mantenuto le caratteristiche di un crossover, ricavando più spazio interno per le persone e nel bagagliaio. Ad un cruscotto ora completamente digitale e allo schermo della navigazione, si aggiunge un terzo schermo posizionato virtualmente sul parabrezza che permette di vedere le principali indicazioni di navigazione come se sovrapposte alla strada di fronte, in maniera più sicura e senza distogliere lo sguardo dalla strada".

"Per quanto riguarda la connettività il nostro cellulare si ricarica velocemente via wireless e potrà dialogare con l’auto per aprire le portiere a distanza, avvisarci in caso di furto e se ci dimentichiamo dove abbiamo parcheggiato. Inoltre se diamo la macchina a nostro figlio neopatentato il cellulare potrà avvisarci se sta rispettando i limiti di velocità", illustra Toro.

Capitolo Sicurezza: novità anche per la guida autonoma con il nuovo sistema ProPILOT, che assiste il guidatore per ridurre l’affaticamento e lo stress di chi è al volante. ProPILOT con Navi-link può regolare accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente quando le vetture di fronte riprendono a muoversi.

Su tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, il sistema è in grado di leggere i segnali stradali e può rallentare la vettura per rispettare i limiti in quel tratto, tutto senza che il guidatore debba regolare manualmente le impostazioni del navigatore. Il sistema, inoltre, acquisisce i dati dal navigatore ed è in grado di regolare la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Il sistema può comunicare con i sensori radar di Qashqai che controllano gli angoli ciechi e può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco.

Con il nuovo Intelligent Forward Emergency Braking di Nissan con funzione predittiva un radar legge la strada oltre l'auto che precede e rileva se un veicolo frena improvvisamente attivando l’impianto frenate.

“Qashqai ormai arriva solo con motorizzazioni 100% elettrificate, con l’aggiunta della motorizzazione E Power, un’unicità di Nissan che a noi piace definire un elettrico senza spina poiché accanto ad un motore elettrico per la trazione dell’auto si aggiunge un motore a benzina che come unica funzione ha quello di ricaricare le batterie togliendone l’incombenza al guidatore”, spiega Toro, che aggiunge: "La nuova Qashqai è la prima vettura prodotta su una piattaforma comune dell’alleanza Nissan-Renault -Mitsubishi, terza alleanza nel mondo per volume. Questo consentirà una produzione più efficiente ed economica con la possibilità di arrivare sul mercato con dei prezzi più efficienti e competitivi".