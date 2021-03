Sanremo: Botteri, 'mantra festival non è dimenticare ferite, ma accarezzarle'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il mantra di questo festival non è dimenticare ma accarezzare le ferite. Io dovrei ricordare quelle ferite, ricordare quello che è successo e che sta succedendo, ma in qualche modo ricordare anche come si può vivere, come si deve vivere anche con questa ferita".

E' il commento della giornalista Rai Giovanna Botteri, protagonista della serata finale del festival di Sanremo al fianco di Amadeus.